Giuliani: "Nella prima parte di stagione sento di non aver aiutato la squadra"

Intervistata ai canali ufficali del Milan, Laura Giuliani ha commentato così la propria stagione in rossonero: “Personalmente divido la stagione in due parti. Vedo la prima e la seconda parte di stagione come due percorsi veramente diversi. Nella prima abbiamo avuto delle difficoltà, io stessa mi sento di non aver dato quello che potevo dare e di non essere stata completamente d’aiuto alla prima squadra come mi auspicavo. La seconda è iniziata come avrei voluto per la prima, stiamo lavorando, ho la fortuna di avere un preparato bravo con cui condivido questo percorso e che mi supporta in tutto quello che faccio. Credo che abbiamo veramente tanti obiettivi da raggiungere insieme e tante soddisfazioni da toglierci”.