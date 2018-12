Giunta: "Ipotesi scambio Higuain-Morata ancora in piedi ma non in una fase calda"

Mario Giunta, a Sky Sport 24, ha parlato così della possibilità di uno scambio tra Milan e Chelsea per Higuain e Morata: "Rimane in piedi l’ipotesi dello scambio, ma anche la volontà del Milan di prendere un centrocampista. Higuain-Morata non siamo in una fase calda, è un’idea di lavoro che gli intermediari stanno provando a mettere in piedi”