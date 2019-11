Giunti: "Fisionomia della squadra è precisa, loro sanno le loro potenzialità"

Federico Giunti, allenatore del Milan Primavera, al termine della vittoria contro il Verona è stato intervistato dai canali ufficiali del Milan: “Nelle prime giornate arrivavamo spesso in porta ma realizzavamo poco, adesso si è alzata la percentuale di realizzazione e ovviamente ne beneficiano la squadra, il risultato e dobbiamo continuare. I ragazzi è giusto che festeggino, abbiamo fatto un passo in avanti e abbiamo accorciato dal Verona, che ripeto sembrava lontano, visto che nel nostro campionato non ci sono molte partite. Dovevamo vincere e lo abbiamo fatto, siamo contenti. La fisionomia di squadra è precisa, loro sanno esattamente le loro potenzialità. Va alimentata l’autostima, ma quello lo si fa con le vittorie. Dobbiamo farlo step by step, misurandoci contro tutti quelli che incontriamo, a partire dalla Coppa Italia, che sembra una competizione di secondo piano, ma per noi non lo è. È una possibilità per coinvolgere tutti quanti e oggi lo han dato a dimostrare quando c’erano da fare i cambi e hanno fatto la differenza.”