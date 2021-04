Glazer scrive ai tifosi dello United: "Ci scusiamo, mi impegnerò per ricostruire la vostra fiducia"

Joel Glazer, co-presidente dello United, ha scritto una lettera di scuse ai suoi tifosi: "Negli ultimi giorni abbiamo assistito alla grande passione che genera il calcio, oltre alla profondà lealtà che i nostri tifosi hanno per questo grande club. Vi siete opposti chiaramente alla Super League europea e vi abbiamo ascoltato. Abbiamo sbagliato, vogliamo dimostrare che possiamo sistemare le cose. Le ferite sono fresche e capisco che per rimarginare la ferita ci voglia tempo, mi impegnerò personalmente per riconostruire la fiducia con i nostri tifosi e capire dal messaggio che avete inviato con questa convinzione. Continuiamo a credere che il calcio europeo abbia bisogno di diventare più sostenibile attraverso la piramide nel lungo periodo. Tuttavia accettiamo totalmente che la Super League non era la giusta maniera per operare. Per cercare di creare una situazione più stabile abbiamo fallito nel mostrare rispetto alle tradizioni e per questo siamo dispiaciuti. Questo è il club più grande del mondo e ci scusiamo per ciò che abbiamo causato in questi giorni. E' importante per noi rimettere le cose a posto".