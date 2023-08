Gli assenti rossoneri in Milan-Barcellona: ancora out Okafor

In Milan-Barcellona, amichevole negli Stati Uniti, risultano assenti tra i rossoneri Junior Messias e Davide Calabria (infortunio muscolare)e Noah Okafor, che è ancora in attesa del rientro col gruppo squadra dopo aver svolto lavoro personalizzato, oltre al quarto portiere Nava; non c'è anche Samuel Chukwueze, che si allena a Milanello.