Gli oscar di Pellegatti alla stagione del Milan

È la stagione degli Oscar! Il campionato del Milan è finito e assegniamo i premi alla fine di questa stagione, che ha visto i rossoneri terminare al sesto posto. Un piazzamento certo insufficiente per la tradizione e il blasone della squadra, che ha pagato il brutto inizio. Rimane però negli occhi dei tifosi lo splendido cammino delle ultime dodici partite, che ha permesso al Milan di arrivare al primo posto di questa…”Coppa d’Estate”. Fantastico anche il rendimento del girone di ritorno con 41 punti conquistati, una media da Scudetto. Si riparte dunque da queste emozioni, nel giorno degli Oscar ai giocatori rossoneri.

Singoli episodi

EFFETTI SPECIALI: Il vincitore è …Rafael Leao, per il suo gol contro la Fiorentina. Il portoghese è partito ondeggiando come una danzatrice alla corte di Djakarta . Evita tre avversari con finte eleganti e sinuose per battere il portiere viola con tocco morbido.

FOTOGRAFIA: Il vincitore è… Zlatan Ibrahimovic. Avrebbero gioito Richard Avedon o Henri Cartier Bresson, fra i fotografi più famosi della storia, se avessero lavorato dietro la porta di Consigli, portiere del Sassuolo. Il movimento elegante e spettacolare per colpire il pallone, siccome angelo, con un potente colpo di testa, avrebbe eccitato la fantasia dei due artisti della fotografia. Il capolavoro di Ibra Supremacy!

ANIMAZIONE: Il vincitore è… Ante Rebic. Nemmeno alla Walt Disney avrebbero disegnato, con la loro fantasia, l’azione del primo gol rossonero contro la Roma. La “Salamandra” mette in mezzo. Kessiè batte a colpo sicuro, il portiere Mirante devia, con superba reattività, il pallone sul palo. Pallone che ritorna a centro area, dove Rebic indirizza con sicurezza verso la porta quasi libera. “Quasi” perché Mirante appare all’improvviso, per respingere la sfera. Sulla palla si avventa ancora “Sacro Fuoco”, che insacca a porta vuota, dopo un flipper incredibile. Proprio da Disney Studios!

Meriti stagionali

SCENEGGIATURA ORIGINALE: Il vincitore è… Stefano Pioli. L’allenatore milanista si è messo davanti alle pagine bianche del suo copione e ha scritto una straordinaria storia di calcio. Il Milan domina, emoziona e vince, grazie a superbe prestazioni, a felici intuizioni tecnico-tattiche, a cambi azzeccati e intelligenti. Non sbaglia una scena Pioli, che viene confermato sulla panchina del Milan. Un film con una Happy End, una fine meravigliosa!