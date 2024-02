Gli squalificati per il 27° turno di Serie A: out uno del Milan

Si riportano di seguito i calciatori squalificati per la 27esima giornata di Serie A:

- Jovic (Milan)

- Izzo (Monza)

- Kristensen (Udinese)

IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO

Attraverso un comunicato ufficiale sul sito della Lega Serie A, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea in relazione a quanto accaduto nell'ultimo weekend di Serie A. Un solo espulso, Thomas Thiesson Kristensen dell'Udinese "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Arrivano alla squalifica per somma di gialli invece Daniel Boloca del Sassuolo "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato" e Armando Izzo del Monza "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato".

Tra gli 'allenatori' squalificato Stefano Firicano della Fiorentina "per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale". Si tratta del match analyst di Vincenzo Italiano in questa sua esperienza sulla panchina viola.

Capitolo multe: ammenda di € 10.000 al Cagliari "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato oggetti di vario genere nel settore occupato dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Stessa sanzione al Milan "per avere suoi sostenitori, al 42° e 45° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di due calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS" e al Napoli "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato oggetti di vario genere in un settore occupato dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Multe anche per Salernitana, Lecce e Sassuolo, di importo minore.