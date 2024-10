Gli strani cambi di Fonseca: con una partita da vincere fuori Leao e Pulisic nel finale

Cambi discutibili di Paulo Fonseca, che nel finale di partita contro la Fiorentina toglie prima Leao, subendo poi il gol del 2-1 30 secondi dopo, e poi Pulisic, nettamente il migliore dei rossoneri, non solo per il gol. Lo statunitense ha infatti rivolto all'allenatore l'interrogativo che si sono posti tutti i tifosi: "Why? Why?".

Dentro Okafor e Chukwueze, impalpabili: sostituzioni che di fatto hanno frenato l'ambizione offensiva della squadra nel momento di maggiore sforzo. E così lo score recita ben 4 sconfitte in 9 partite per il Milan di Fonseca in questo avvio di stagione.