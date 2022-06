Gnonto: "Fossi rimasto all'Inter, non avrei mai raggiunto la Nazionale"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Sono sempre stato e resto un tifoso nerazzurro, ma se fossi rimasto all'Inter non sarei mai arrivato in Nazionale". Parla così Wilfried Gnonto, il volto copertina della nuova Italia di Mancini, intervistato dalla trasmissione 'Qui Studio a Voi Stadio': "Tornare all'Inter un giorno? Nela vita e nel calcio tutto è possibile. Me ne sono andato perché dovevo fare una scelta importante della mia carriera: dovevo giocare per crescere e migliorarmi. E, per queste ragioni, ho accettato l'offerta dello Zurigo. Se fossi rimasto avrei mai ottenuto la maglia della Nazionale. Il mio giocatore preferito all'Inter? Lautaro Martinez, con cui qualche volta mi sono allenato ad Appiano Gentile. Mi ha impressionato molto. Giocare un giorno al suo fianco? Ripeto, chissà...".