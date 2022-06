Goal - Milan, interesse per il centrocampista Danilo del Palmeiras

MilanNews.it

Tra i profili attenzionati per il centrocampo dal Milan si segnala anche il nome di Danilo del Palmeiras. Il talentuoso brasiliano classe 2001, autore di 6 gol e due assist in questa stagione, è uno dei più grandi prospetti del calcio verdeoro e i rossoneri attenti ai giovani lo seguono con attenzione. Il giocatore ha una clausola di 100 milioni di euro per l'estero e diverse sono le squadre interessate a intavolare una trattativa: oltre al Milan, infatti, si segnala anche l'interesse di Marsiglia e Watford. Per ora per il giocatore sono stati avviati solo sondaggi ma non è detto che nei prossimi giorni i discorsi possano essere ampliati. Lo riporta Goal.com.