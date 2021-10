Golden Boy, Daniel Maldini inserito nella lista dei 20 finalisti

Poco fa è stata ufficializzata la lista dei 20 finalisti per il premio ‘Golden Boy’ dedicato agli Under 21. Nell’elenco è stato inserito anche Daniel Maldini. Ecco tutti i campioncini in corsa:

Adeyemi - Salisburgo

Bellingham - Borussia Dortmund

Camavinga - Real Madrid

De Katelaere - Club Brugge

Gavi - Barcellona

Gil - Tottenham

Gravenberch - Ajax

Greenwood - Manchester United

Maldini - Milan

Musiala - Bayern Monaco

Nuno Mendes - PSG

Pedri - Barcellona

Piccoli - Atalanta

Pino - Villarreal

Reyna - Borussia Dortmund

Rodrygo - Real Madrid

Saka - Arsenal

Saliba - Olympique Marsiglia

Timber - Ajax

Wirtz - Bayer Leverkusen