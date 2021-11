Goria: "Milan corazzata assoluta, il Napoli ha una rosa meno ampia"

Il giornalista Amedeo Goria si è così espresso a Football Club, programma de Il Sogno nel Cuore in onda su 1 Station Radio, sulla lotta Scudetto: "Il Milan è una corazzata assoluta, riesce a venire fuori anche da momenti difficili come accaduto nel derby: l’Inter l’aveva messo sotto per gran parte della gara, ma alla fine i rossoneri hanno rischiato di vincerla. Il Napoli ha una rosa meno ampia rispetto al Diavolo, ma ha tante idee ed uno Spalletti davvero bravo. Dico che le alternative degli azzurri sono inferiori. Occhio alla Juventus: ha le potenzialità per poter rimontare in classifica".