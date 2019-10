Govanili: poker degli Under 15, bene le squadre femminili

Nel fine settimana senza Primavera e U18, brilla ancora l'U15 di Mister Roberto Bertuzzo: quinta vittoria in sei giornate per i giovani rossoneri. Questa volta a farne le spese è l'Atalanta, battuta 4-1 al Vismara. Sempre contro i bergamaschi e sempre al Vismara, cade invece l'U16 per 0-1. Pareggio per l'U17, fermata sull'1-1 in Friuli dall'Udinese. Brutta sconfitta per l'U14 nel Derby, vincono invece U13, U11, U10 e U9. Sul fronte femminile, largo successo delle U17 contro le Azalee; vittoria anche per le U15 contro il Sedriano e per le U11.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

U17: 6° giornata, Udinese-Milan 1-1 (24'st El Hilali)

U16: 6° giornata, Milan-Atalanta 0-1

U15: 6° giornata, Milan-Atalanta 4-1 (9' e 14' Benedetti, 32' Perrucci, 37'st Longhi)

U14: 4° giornata, Inter-Milan 4-0

U13: 4° giornata, Como-Milan 1-2 (Albè, Pulito)

U11: 2° giornata, Lombardia Uno-Milan 0-5 (2 Borsani, Grassini, Camarda, Lupo)

U10: 2° giornata, Assago-Milan 0-3 (2 Carbone, Begmetyuk)

U9: 2° giornata, Milan-Masseroni Marchese 5-0 (autogol, Jadid, La Vecchia, Zanellato, Santopaolo)

U17 FEMMINILE: 5° giornata, Azalee-Milan 0-7 (2 Ostuni, 2 Dal Brun, Bruschi, Sperduto, Morleo)

U15 FEMMINILE: 4° giornata, Milan-Sedriano 2-0 (Crotti, Rossi)

U13 FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Accademia Pievese 9-1 (3 Ferretti, 2 Sogni, De Marco Adelfio Galdino Donolato)

U11 FEMMINILE: 2° giornata, Viscontini-Milan 0-5 (2 Peres, 2 Di Falco, Montaperto)

U10 FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Milan Football Academy 2-4 (Di Lernia, Galluzzi)