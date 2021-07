Gravina: "Con la vittoria dell’Europeo più ricavi per la Figc e per il Paese"

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "La vittoria degli Europei è la vittoria del calcio, dello sport, della Figc e di tutti i suoi collaboratori. La vittoria della Nazionale dà grande impulso alla ripartenza in generale e grande speranza al Paese. Per noi è motivo di grande orgoglio, soddisfazione, a livello di impatto economico per il nostro paese". Lo dice il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine del consiglio federale. "Come ho detto anche al premier Mario Draghi - ha concluso - il nostro Pil sarà valutato con un incremento dello 0,7% e con impatto diretto di circa 12 miliardi di euro. Ma c'è anche impatto indiretto, che sarà un vantaggio per la nostra federazione, con circa 36 milioni di euro di ricavi in più, che avranno anche un impatto fiscale importante per il Paese. Continuiamo a vivere un effetto di adrenalina e serotonina che ci sta portando". (ANSA).