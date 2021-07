Gravina e la riforma dei campionati: frenata per la Serie A, avanti con B e C

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport il presidente della Figc Gabriele Gravina porterà avanti la riforma a 18 squadra pensata per la Serie A: l'idea è che non siano due squadra in più o in meno a fare la differenza in una rivoluzione del calcio che ha uno sguardo molto più ampio. Vista pure la profonda diffidenza della maggioranza dei club del massimo campionato al possibile nuovo formato si potrebbe alla fine decidere pure di lasciare a 20, modificando però determinato parametri per la partecipazione, da quelli economici fino al seguito che un club ha in termini di tifo. Probabilmente la riforma andrà avanti per la Serie B e la Serie C in tema di promozioni e retrocessioni.