Gravina: "La Superlega? Un'ipotesi che non considero. La UEFA ha assicurato che non si farà"

Nell'intervista al Corriere dello Sport, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha detto la sua sulla Superlega, un campionato tra le grandi del Vecchio Continente: "E' un'ipotesi che non considero proprio. E mi rimetto a quanto assicurato dall'Uefa: la Superlega non si fa. Ma non credo che Agnelli parlasse di quello. L'obiettivo è un altro: far crescere il calcio, rafforzare la Champions dal 2024, senza mortificare i campionati nazionali. Nessuno che ami il calcio potrebbe cavalcare rivoluzioni che modifichino gli equilibri della democrazia sportiva".