Gravina: "Sono un sostenitore dei playoff, ma è riduttivo parlare solo di format"

“Sono un sostenitore dei playoff, ma è riduttivo parlare solo di cambiare il format”. Intervistato da as, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato della possibile novità cui non è un mistero sia favorevole: “La riforma del sistema deve puntare prima di tutto alla sostenibilità, così come a rendere più accattivante il prodotto calcio”.

Il calcio è fuori pericolo?

“No, abbiamo evitato il default ma restano tante criticità, a tutti i livelli. Sono preoccupato per i tesserati under 18, ci sono 200 mila ragazzi in meno che giocano a calcio e che in generale non fanno più sport”.