Gravina: "Stipendi Inter? Gli impegni devono essere comunque rispettati entro fine stagione"

"Il tema degli stipendi dei club è un tema di natura civilistica. Chi pensa che io possa intervenire nell'impedire un accordo tra le parti, commette un grave errore. Oggi però siamo ad un punto di chiusura, dobbiamo tirare una linea e capire cosa vuol dire avere assunto impegni che devono essere comunque rispettati entro la chiusura della stagione sportiva". Parole del presidente FIGC, Gabriele Gravina, riportate da Sportmediaset a margine dell'incontro con il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti. "Il codice Civile - sottolinea Gravina in riferimento al caso stipendi dell'Inter - permette una trattazione di tipo privatistico. Se i due soggetti manifestano un accordo, questo non può essere vietato dal mondo del calcio. Ci siamo preoccupati che l'accordo potesse avere un impatto negativo sul valore della competizione sportiva e mi sono permesso di aprirlo a tutti. Dobbiamo tirare una linea ora, ci stiamo confrontando, capisco che ci sono delle tensioni e dobbiamo essere persone di buon senso. La pandemia ha colpito l'economia sportiva e non dobbiamo far finta che tutto vada bene".