Gravina sulla A Femminile: "La FIGC non smette di supportare i club e la crescita del movimento"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato a margine della compilazione del calendario di Serie A femminile elogiando la scelta de La7 di acquistare i diritti per trasmettere in chiaro una partita a giornata: “Un’altra avvincente stagione è alle porte, la conferma del Title Sponsor e il debutto del campionato in chiaro su una rete televisiva generalista dimostrano quale sia l’appeal della Serie A femminile. La Federcalcio ha sostenuto i Club nel momento critico dovuto alla pandemia da Covid-19 e non smette di supportare il percorso di crescita dell’intero movimento con atti concreti, gettando le basi per il passaggio al professionismo. Euro 2022 è un altro grande obiettivo, vogliamo rivivere un’altra estate fantastica con le nostre Azzurre”.