"Grazie Zlatan". Anche Vlahovic celebra l'idolo Ibrahimovic per la festa in Svezia

Zlatan Ibrahimovic è stato celebrato, giustamente, nella giornata di ieri in Svezia: alla fine dell'amichevole contro la Serbia, vinta dagli ospiti per 3-0, Zlatan è stato premiato dalla Federcalcio come il miglior calciatore svedese di sempre, con le due 122 presenze e 62 gol con la maglia della nazionale. Nella Serbia c'era Dusan Vlahovic, che non ha mai nascosto il fatto che Ibra fosse il suo idolo calcistico. Il calciatore della Juventus l'ha quindi celebrato sui social con un video della serata: "Grazie Zlatan".