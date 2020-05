Grifo racconta: "Io e Calhanoglu parlavamo sempre di calci di punizione"

Vincenzo Grifo, esterno del Friburgo e della Nazionale Italiana, intervenuto su Sky Sport 24 ha parlato del suo rapporto con Hakan Calhanoglu: "Io e Hakan siamo molto amici, ogni tanto ci sentiamo. Ci conosciamo da 10 anni, mi ricordo che dopo le partite andavamo sempre in treno insieme e parlavamo di punizioni. Anche dopo l'allenamento ci fermavamo per tirare qualche punizione. Lui ha un modo per tirarle, io un altro. Andavamo molto d'accordo e ci siamo aiutati a vicenda".