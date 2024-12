Guardiola: "Non mi arrenderò: a volte ci vuole più tempo per risolvere il problema"

In vista della sfida di domani contro il Leicester, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha commentato: "A volte pensi che sia facile risolvere il problema, ma a volte ci vuole più tempo. Non mi arrenderò. Voglio essere qui e farlo. La situazione che abbiamo, dobbiamo farcela. Ora andiamo a Leicester, è sempre stato difficile, ma ora i giocatori saranno pronti a farlo.Cercate di essere il più calmi possibile, leggete la situazione e cercate di capire cosa possiamo fare per migliorare nella prossima partita. Questo è ciò che voglio provare e tutto ciò che voglio fare. Mi sono congratulato con la squadra dopo la partita con l'Everton; è stato 'ragazzi abbiamo giocato bene'. L'unica possibilità che abbiamo è continuare, riprenderci e prepararci bene per il Leicester. Vogliamo cambiare la dinamica e sfortunatamente non siamo riusciti a farlo per molte ragioni".

Ha continuato Guardiola: "La partita con il Manchester United l'abbiamo persa, contro l'Everton ci siamo andati di nuovo vicini. Non ho un modo per spiegarlo. Succede, è la vita, è il calcio. Ci proveremo di nuovo. Ci proveremo di nuovo. Ecco perché abbiamo così tanto successo e vinciamo molti titoli perché giochiamo ogni tre giorni per molti anni. Ora dobbiamo fare lo stesso".