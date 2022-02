Guerra in Ucraina, l’Eurolega: "Nessuna gara sul territorio russo"

MilanNews.it

L’Eurolega ha preso posizione sul conflitto in Ucraina e deciso che le squadre russe ancora in corsa nella competizione dovranno giocare in campo neutro: "Le partite programmate per essere giocate sul suolo russo saranno spostate in altre sedi al di fuori della Russia, mentre le partite che coinvolgono squadre russe, ma programmate per essere giocare in altri paesi continueranno a svolgersi come da programma. - si legge nelle nota – La partita fra CSKA Mosca e Barcellona in programma domenica 27 febbraio è sospesa".

"Una decisione - si legge ancora - presa per tutelare l’integrità della competizione e consentire alle squadre di continuare a difendere il proprio diritto a gareggiare in campo, isolando lo sport da qualsiasi azione politica. Allo stesso modo, le decisioni di cui sopra sono in linea con la massima priorità di Euroleague Basketball, che è la sua responsabilità di proteggere l'integrità di giocatori, allenatori, tifosi e staff senza correre il minimo rischio. (…) La violenza di qualsiasi tipo è contraria a tali valori e non è né tollerata né accettata come mezzo per difendere l'opinione o la posizione di nessuno".