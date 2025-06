Guidi: "Leoni, essendo italiano, può anche trasformarsi in una colonna della squadra per moltissimi anni in futuro"

vedi letture

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul duello di mercato con l'Inter per Giovanni Leoni: "I rossoneri vedono in Leoni il profilo ideale per sostituire Malick Thiaw, sbarcato a Milano da giovane promessa e ora cercato soprattutto dal Bayer Leverkusen. Per il difensore del Parma, il Milan vede lo stesso percorso, con una differenza importante: essendo italiano, può anche trasformarsi in una colonna della squadra per moltissimi anni in futuro. Non, quindi, un acquisto suggerito solo dalle logiche del player trading, ma anche e soprattutto per regalare ai tifosi un giocatore che possa rappresentare la base del Milan che verrà. Per far sì che ciò accada, però, andrà battuta la concorrenza, Inter in testa. Senza dimenticare che Leoni è stato visionato in passato anche da altre big, tra cui la Juventus.

Una mossa che potrebbe ammorbidire il Parma è quella di anticipare l’acquisto, lasciando poi il ragazzo in Emilia in prestito per un altro anno. Non è, però, un modus operandi consueto del Milan degli ultimi anni. E, soprattutto, non risolverebbe le problematiche nel reparto arretrato che sono costate parecchio al Diavolo nel recente passato. Leoni sarebbe utile da subito e lo sanno sia Tare che Allegri".