Guidolin: "Verona combattivo, il Milan dovrà essere altrettanto aggressivo. Poi conterà la qualità"

Francesco Guidolin, parlando alla Gazzetta dello Sport, ha commentato così il prossimo incrocio tra Hellas Verona e Milan, con i rossoneri che non possono sbagliare: "L’Hellas è combattivo. Il Milan dovrà restituirgli tanta aggressività, “andare a prendere” a sua volta i gialloblù nei loro territori. Sono cose che negli spogliatoi si dicono: “Ragazzi, ci attaccheranno e morderanno e noi dovremo rispondere colpo su colpo”. Il Milan dovrà pareggiare l’intensità del Verona per far valere la maggior cifra tecnica. Ci vorrà una grande reattività sulle seconde palle. A quel punto, a parità di condizioni fisico-agonistiche, verrà fuori la maggior qualità rossonera".