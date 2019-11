Guly: "Boban e Maldini sono due persone intelligenti"

Andrés Guglielminpietro, detto Guly, allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, è intervenuto su TMW Radio durante 'Stadio Aperto':

Parliamo di Milan. Per un ex giocatore, come Boban o Maldini, andare al Milan è un rischio troppo grande da prendersi come prima esperienza?

"Il Milan è abituato a vincere, non solo a stare lì sopra. Sono due persone molto preparate e intelligenti, le conosco bene entrambe. Hanno preso un incarico difficile in un momento molto delicato per il club a tutti i livelli. Non era semplice da prendere questa responsabilità. Mi auguro che possano girare la situazione, tengo tanto a queste due figure e so che stanno cercando di fare il meglio. Spero anche che la società capisca che deve rinforzare la squadra per risalire. L'Inter ha preso Lukaku sborsando tanti soldi, forse quanti ne ha spesi il Milan per l'intero mercato. O investi o fai un grandissimo lavoro come sta facendo Tare alla Lazio da 10 anni".



Ibra può aiutare?

"Non lo so, ha una certa età e non saprei che dire".