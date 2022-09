Haaland dopo il gol al Dortmund: "L'ho imparato da Ibrahimovic, spero ne sia orgoglioso"

MilanNews.it

Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha messo a segno contro il Borussia Dortmund in Champions un gol in acrobazia, sollevando la gamba destra in volo e schiacciando il pallone in rete. Ai microfoni di fotbollskanalen, l'attaccante norvegese ha spiegato di essersi ispirato a qualcuno di conoscenza milanista: "L'ho imparato da Ibrahimovic. Spero che sia orgoglioso del gol", ha concluso sorridendo il 9 del City.