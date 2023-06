Haaland: "Il triplete è il mio sogno, farò il massimo"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Il triplete "significherebbe tutto per me e farò tutto il possibile per cercare di realizzarlo. È il mio sogno più grande e spero che i sogni diventino realtà". Lo afferma l'attaccante del Manchester City Erling Haaland alla vigilia della finale di FA Cup con il Manchester United e a una settimana da quella di Champions League contro l'Inter. "So anche che non è facile: sono due finali contro due buone squadre che - sottolinea in un'intervista alla Bbc - faranno tutto il possibile per cercare di distruggere il mio sogno, ma farò di tutto per fare la storia. Sarebbe irreale".

Nonostante il predominio in Inghilterra, il City non ha mai vinto la Champions e Haaland spera di poter essere il pezzo mancante del puzzle per il successo nel trofeo. "Questo è il motivo per cui mi hanno comprato, ovviamente, per ottenere questo risultato, non dobbiamo nasconderlo", ha detto ancora, facendo capire di non essere intenzionato a deludere chi ha puntato su di lui. Dopo la vittoria nella Premier, i Citizens di Guardiola sono concentrati al massimo sulle due finali, specialmente l'attaccante da 52 gol finora in stagione. (ANSA).