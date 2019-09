Hellas-Milan: 27 precedenti giocati a Verona, 9 le vittorie rossonere, 8 pareggi e 10 sconfitte

La terza giornata di Serie A 2019/20 vede il Milan impegnato a Verona contro l'Hellas. Dopo i tre punti conquistati a San Siro contro il Brescia, la formazione allenata da Marco Giampaolo va alla ricerca di continuità, di certezze e di una prestazione che alle porte del Derby garantirebbe una spinta ulteriore. Lo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona è però un campo storicamente complicato, in cui i rossoneri hanno vinto per l'ultima volta nella stagione 2014/2015; tanto che il bilancio in trasferta contro gli Scaligeri è in negativo.

Dei 27 precedenti giocati in Serie A a Verona, sono 9 le vittorie rossonere, 8 i pareggi e 10 le sconfitte. I ragazzi di Mister Giampaolo affrontano una neopromossa, in una sfida che però, statistiche alla mano, non è per nulla agevole.