Higuain, il bilancio dei 171 giorni rossoneri

La mancata convocazione per la sfida contro il Genoa ha sancito il definitivo addio di Gonzalo Higuain dal Milan, a distanza di soli cinque mesi e poco più dal suo approdo in rossonero. Il centravanti argentino, con la maglia milanista, ha collezionato in totale 22 presenze, frutto di 15 apparizioni in Serie A, 5 in Europa League, una in Coppa Italia e una in Supercoppa italiana, per un totale di 1861 minuti.