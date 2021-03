Honda: "Il mio Milan era privo di strategie e top player"

Keisuke Honda, ex calciatore del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua esperienza in rossonero. Honda ha detto: “Il mio Milan era difficile, qualcuno non dava il 100%. In rossonero non c’erano strategie né top player. Mister Filippo Inzaghi si prese tante responsabilità. Alessio Romagnoli e Gigio Donnarumma? Romagnoli è un grande difensore, ma in quegli anni anche lui non si allenava al 100%. Dovrebbe credere di più in sé stesso e avere una filosofia diversa. Gigio può diventare uno dei portieri migliori al mondo, come Gianluigi Buffon. Glielo dicevo sempre, se ci riesce dovrà offrirmi una cena con del buon vino”.