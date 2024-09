Horncastle ironizza: "L'acquisto di Royal la più grande donazione nella storia di Fondazione Milan"

L'impatto di Emerson Royal con il mondo Milan non è stato certo dei migliori, anzi. Il terzino brasiliano arrivato dal Tottenham per circa 15 milioni di euro ha esordito in gare ufficiali a Parma da subentrato e venendo schierato da titolare all'Olimpico contro la Lazio. Con lui in campo i rossoneri hanno preso tre gol tra Parma e Roma, tutti dalla fascia destra presidiata da Royal apparso sempre in ritardo. Nel suo pezzo sul The Athletic di un paio di giorni fa il collega James Horncastle ha ironizzato sull'acquisto di Emerson da parte del Milan, commentando senza filtri.

Il giudizio sferzante del collega James Horncastle sull'acquisto di Emerson Royal da parte del Milan: "Anche il Milan continua a subire lo stesso gol, sul lato di Emerson Royal. Il suo acquisto da 15 milioni di euro (12,6 milioni di sterline; 16,6 milioni di dollari) dal Tottenham Hotspur sembra la più grande donazione nella storia della Fondazione Milan, che cerca caritatevolmente di realizzare il suo desiderio di diventare un calciatore".