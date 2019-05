Hospitality Exclusive Night: l'evento targato AC Milan

Prestigioso evento presso Palazzo Parigi per i clienti della Corporate Hospitality targata AC Milan. All'interno dell'elegante location milanese, i 300 invitati hanno potuto passare una serata di networking tra cui alcuni rappresentanti della dirigenza rossonera.

Durante l'evento si sono alternati sul palco diversi ospiti speciali tra cui il Presidente Paolo Scaroni, che ha ribadito le ambizioni del Club dentro e fuori dal campo, sottolineando una crescita costante su tutti i fronti.

Franco Baresi e Daniele Massaro hanno trascorso tutta la serata insieme agli invitati e sono stati protagonisti di un bellissimo momento sul palco, dove hanno condiviso i ricordi più belli della carriera legati allo stadio San Siro.

L'evento ha rappresentato inoltre l'occasione per presentare, a tutte le aziende clienti, il nuovo Chief Revenue Officer, Casper Stylsvig, che ha parlato dell'importanza dell'esperienza hospitality e della volontà del Club di sviluppare sempre di più le opportunità di networking fra aziende.

L'intera serata è stato meravigliosamente condotta da Giorgia Palmas e ha rappresentato un momento di ringraziamento per i clienti della corporate hospitality nonché l'inizio della nuova campagna per abbonamenti per la stagione 2019/20.