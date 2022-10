I Campioni del 2006: i protagonisti sulle panchine di tutta Europa (e non solo)

MilanNews.it

È una Serie B sempre più 'Mondiale' quella che vediamo prendere corpo in queste prime settimane del torneo. Il motivo? I tanti protagonisti della cadetteria di oggi presenti nel 2006 all'interno del gruppo allenato da Marcello Lippi che vinse il Mondiale in Germania. Da Filippo Inzaghi, oggi primo in classifica con la sua Reggina, passando per Fabio Grosso a Frosinone fino a chi è ancora protagonista in campo come Gianluigi Buffon. L'ultimo di questi è Daniele De Rossi, fresco di nomina quale nuovo tecnico della SPAL.

L'ex capitano della Roma, però, è solo l’ultimo dei Campioni del Mondo 2006 a trovare nuovo spazio nel calcio nostrano (Serie B compresa) una volta appese le scarpette al chiodo. Eccoli nel dettaglio:

PORTIERI

Gianluigi Buffon - Portiere in attività in forza alla Parma

Angelo Peruzzi - Ex club Manager della Lazio

Marco Amelia - Allenatore

DIFENSORI

Cristian Zaccardo - Ha iniziato la carriera da intermediario di mercato

Fabio Grosso - Allenatore del Frosinone in Serie B

Fabio Cannavaro - Allenatore del Benevento in Serie B

Andrea Barzagli - Opinionista tv

Alessandro Nesta - Allenatore

Gianluca Zambrotta - Consigliere Federale della FIGC

Massimo Oddo - Allenatore

Marco Materazzi - Imprenditore nel settore della moda e dell'abbigliamento

CENTROCAMPISTI

Daniele De Rossi - Allenatore della SPAL in Serie B

Gennaro Gattuso - Allenatore del Valencia nella Liga

Mauro German Camoranesi - Allenatore

Simone Barone - Collaboratore tecnico nella Salernitana

Simone Perrotta - Dirigente e Consigliere in FIGC

Andrea Pirlo - Allenatore del Fatih Karagumruk in Turchia

ATTACCANTI

Alessandro Del Piero - Opinionista tv

Luca Toni - Opinionista tv

Francesco Totti - Ha fondato una società di mediazione e consulenza per calciatori, supervisiona l'area scouting

Alberto Gilardino - Allenatore del Genoa Primavera

Vincenzo Iaquinta - Dopo il ritiro si è allontanato dal mondo del calcio

Filippo Inzaghi - Allenatore della Reggina in Serie B