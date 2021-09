I club europei puntano tutto sulla Champions a 36 dopo il naufragio della Superlega

Avanti con la Champions a trentasei squadre a partire dal 2024. È questa, scrivono i colleghi del New York Times, la sensazione che arriva al termine dell'incontro dell'ECA di oggi, il prima dopo il naufragio del progetto Superlega. Per l'organizzazione dei club europei, l'obiettivo è procedere alla riforma col modello svizzero varata prima del caos, quando a presiedere l'ECA vi era ancora Andrea Agnelli. Da affrontare il tema wild card: l'idea di fondo è che una squadra che non raggiunga la qualificazione non possa gareggiare, se non una tantum e probabilmente incassando il 75 dei premi che sarebbero dovuti in caso di qualificazione "ordinaria".