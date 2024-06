I Green Day promuovono il loro tour europeo con patch speciali: per la data di Milano il riferimento è al Milan

I Green Day, nota band statunitense da oltre 29 milioni di stream mensili su Spotify, nella giornata di domani inizierà il suo tour in giro per l'Europa, che vedrà Milano con l'Ippodromo La Maura l'unica data italiana, in programma il prossimo 16 di giugno. Per promuoverlo i Green Day hanno deciso di utilizzare delle patches speciali che fanno riferimento agli stemmi delle squadre delle città nelle quali suoneranno.

Per la data del capoluogo lombardo il riferimento è al Milan di Gerry Cardinale, il cui stemma è stato personalizzato con il logo rappresentativo della band. Come poi reso noto dagli stessi Green Day nel post Instagram pubblicato nelle scorse ore, queste patches saranno in edizione limitata e verranno messe in vendita durante le date corrispondenti.