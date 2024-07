L'Equipe pazzo di Maignan: pagella da urlo per "Magic Mike"

Se ieri la Francia è riuscita a strappare il pass per le semifinali di Euro2024 è anche per merito di Mike Maignan, che nonostante non abbia parato neanche un rigore ha dimostrato di essere ancora una volta l'arma in più della squadra di Didier Deschamps, anche perché nel corso dei 90 minuti contro il Portogallo l'estremo difensore del Milan è risultato essere in più occasioni decisivo, così come in quelli precedenti.

Il quarto clean sheet in cinque partite gli valgono il soprannome di "Magic Mike", coniato già da tempo dai tifosi del Milan ma che ha letteralmente fatto impazzire L'Equipe. Il noto quotidiano transalpino ha infatti dedicato una pagina intera a Maignan, riscattatosi ad Euro2024 dopo una stagione piuttosto complicata in rossonero, fra errori grossolani e problemi muscolari che ne hanno spesso condizionato la prestazione. In Germania il francese è completamente rinato, dimostrando di essere comunque un avversario ostico dagli 11 metri, sempre però nel rispetto dell'avversario, a differenza "dell'atteggiamento provocatorio che l'argentino Emiliano Martinez ha avuto in Qatar", ferita ancora aperta per i francesi.

MAIGNAN PROTAGONISTA IN PORTOGALLO-FRANCIA: LE PAGELLE

L'Equipe 8: "Al di fuori di un controllo mancato al piede (15 º), il suo primo periodo è stato sereno e ha risposto presente quando la partita si è imbucata, con due parate davanti a Bruno Fernandes (61 º) e Vitinha (63 º), prima di contrastare la falcata di Ronaldo. Non ha dovuto fermare un tiro di rigore".

Tuttosport 7: "Dopo un quarto d’ora pasticcia coi piedi e regala un corner, poi si fa perdonare su Bruno Fernandes e Vitinha".

Corriere dello Sport 7

La Gazzetta dello Sport 7: "Ipnotizza Bruno Fernandez, poi mostra una reattività eccezionale su Vitinha".