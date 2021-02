I "Mundial 82" diventeranno cittadini onorari di Alassio

(ANSA) - ALASSIO, 19 FEB - Alassio ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria agli azzurri campioni del mondo nel 1982. L'atto ufficiale avverrà martedì prossimo in Consiglio comunale. Alla Figc, invece, verranno consegnate le Chiavi della CittàLa cerimonia si terrà nel 2022, a 40 anni dalla conquista della Coppa del Mondo. Ad Alassio la nazionale di Enzo Beartoz era in ritiro prima di trasferirsi in Spagna: dalla stadio Ferrando al Santiago Bernabeu con la Coppa al cielo. L'Amministrazione comunale di Alassio sta mettendo a punto le iniziative per ricordare quei giorni di pre mondiale. L'ideatore è il Presidente del Consiglio Massimo Parodi. "Non riesco a pensare un tema più condiviso e unanime di questo", dice. Il Comune costituirà un comitato organizzatore per gestire gli eventi. "Abbiamo un anno di tempo - aggiunge Angelo Galtieri, Assessore al Turismo del Comune di Alassio - il primo passo sarà quello di sottoporre la proposta al Consiglio Comunale poi partiranno gli inviti ufficiali alla Federazione e ai protagonisti di quel Mondiale". ; (ANSA).