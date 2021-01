I numeri del 2020 rossonero - La continuità offensiva del Milan: 2 o più gol segnati in 16 partite consecutive

In un 2020 da dimenticare socialmente e umanamente, l'anno appena terminato ha regalato al Milan una ripresa importante a livello di gioco e di risultati. Questa impressione è confermata da dati e numeri sopratutto a livello offensivo. Per sedici volte consecutive in questo inizio di campionato il Milan è riuscito a segnare due o più gol: un record migliorato dopo che qualche partita fa i rossoneri erano riusciti a superare il dato del Grande Torino, fermo a 13 partite consecutive. Tra l'altro i rossoneri sono la seconda squadra nella storia dei maggiori cinque campionati europei ad aver trovato almeno due gol per più di 15 partite consecutive in un singolo anno solare (dopo le 18 del Barcellona nel 1948).