I numeri del 2020 rossonero - Le statistiche dei tre cannonieri rossoneri: Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic

In un 2020 da dimenticare socialmente e globalmente, l'anno appena terminato ha regalato al Milan una grande efficacia offensiva sopratutto grazie a tre giocatori. I tre grandi cannonieri rossoneri nel 2020, in particolare, sono stati Ibrahimovic, Rebic e Calhanoglu. Lo svedese ha segnato 22 gol e 7 assist mentre Calhanoglu ha messo a segno 15 gol e 16 assist. Il croato, infine, ha gonfiato la rete 13 volte e ha servito 7 assist. Numeri importanti di tre calciatori fondamentali per il calcio rossonero.