I numeri di Alexis Saelemaekers con la maglia del Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In occasione del suo 23° compleanno, ripercorriamo i numeri totalizzati fin qui da Alexis Saelemaekers con la maglia del Milan, fin dal gennaio 2020 quando sbarcò a Milanello. In due stagioni e mezzo con la maglia rossonera, il belga ha totalizzato tra Serie A, Coppa, Europa League e Champions ben 101 presenze, nelle quali è riuscito a segnare 6 gol e fornire 11 assist. Principalmente Alexis ha ricoperto il ruolo di esterno destro, spostandosi raramente nel suo ruolo naturale di terzino oppure sulla trequarti o sulla fascia sinistra quando ce ne è stato bisogno. Quest'anno per lui 2 gol e 3 assist in 46 presenze. Quest'anno con la conquista dello Scudetto ha messo in bacheca anche il suo primo trofeo da quando è arrivato a Milano. Dati transfermarkt.