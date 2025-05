I numeri di mister Conceiçao nelle finali: per quindici volte il portoghese ha saputo arrivare in fondo alla competizione

vedi letture

Questa sera il Milan di Sergio Conceiçao affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano nella finale di Coppa Italia Frecciarossa, che metterà in palio non solo il tanto ambito trofeo ma anche l'accesso diretto alla prossima Europa League. A fronte di questo la partita di oggi avrà un doppio valore per entrambe le squadre, con il Diavolo che punta a salvare la stagione, mentre i felsinei a scrivere una nuova pagina della loro storia dopo 51 anni.

Conceiçao ha Ancelotti nel mirino

In caso di successo contro il Bologna, Sergio Conceiçao chiuderebbe la sua prima (mezza) stagione alla guida del Milan con due titoli: il primo era arrivato a gennaio con la conquista della Supercoppa italiana in finale contro l'Inter a Riad. L'ultimo tecnico del Milan ad alzare al cielo due trofei nella stessa stagione era stato Carlo Ancelotti, che nella stagione 2007-08 aveva vinto Supercoppa Europea e Mondiale per Club.