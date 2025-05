Visnadi: "Ingiusto legare il futuro di Conceiçao all'esito di questa sera. È una delle tante vittime della stagione"

vedi letture

Manca sempre meno all'inizio della finale di Coppa Italia che si giocherà tra Milan e Bologna allo stadio Olimpico di Roma. Su Sky Sport 24 è intervenuto Gianni Visnadi. Il giornalista ha parlato del futuro di Sergio Conceiçao in casa di vittoria del trofeo questa sera: "Penso che Conceicao abbia delle cose da dire, prima di tutto bisogna chiedere a lui se ha piacere di rimanere: io credo di no. Non credo sia giusto legare l’esito del suo futuro alla partita di questa sera. Conceicao è una delle tante vittime della stagione del Milan, un’altra è Paulo Fonseca. Il problema del Milan non sono gli allenatori o i giocatori, ma chi tira le fila in società. Non dipenderà da lui il futuro".

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-BOLOGNA

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo; Pulisic, Leao; Jovic. A disp.: Torriani, Sportiello, Thiaw, Walker, Emerson Royal, Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Musah, Loftus-Cheek, Chukwueze, Joao Felix, Abraham, Gimenez, Camarda. All. Sergio Conceiçao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumi’, Beukema, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Calabria, Casale, El Azzouzi, Pobega, Aebischer, Odgaard, Lykogiannis, Dalling, Cambiaghi, De Silversti, Dominguez. All. Vincenzo Italiano

Arbitro: Mariani di Aprilia