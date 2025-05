Brocchi: "Bologna più collaudato come gioco. La difficoltà per il Milan sarà lì"

Ai microfoni di SportMediaset, Christian Brocchi ha parlato della sfida fra Milan e Bologna, finale di Coppa Italia che si giocherà all'Olimpico di Roma:

"Sarà una partita bella di sicuro, sono due squadre che mi piacciono. Il Bologna mi piace e ha meritato la finale, in campionato sta facendo bene e ha giocato un bel calcio nonostante i risultati anche in Champions League. Il Milan ha una rosa forte, anche se magari è ancora incompleta e manca di qualche giocatore in ruoli chiave per fare un ulteriore step. Per loro comunque è fondamentale la vittoria di questa coppa".

Come vede la partita?

"Ha due aspetti: uno è la carta e qui il Milan ha giocatori superiori in fatto di esperienza. Il Milan ha una rosa forte, incompleta in qualche ruolo come ho già detto ma forte. Il Bologna invece ha un collettivo, a livello di giocatori c'è differenza ma il Bologna ha qualcosa in più dal punto di vista del gioco più collaudato. La difficoltà per il Milan sarà lì. Vediamo se i giocatori del Bologna riusciranno a sostenere l'emotività di una finale, cosa sempre difficile, e se riusciranno a livello di personalità a tenere botta con i giocatori del Milan".