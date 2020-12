I numeri non mentono: il Milan vola con Ibra, ma senza ha vinto quasi il 90% delle gare

Che Zlatan Ibrahimovic, dal giorno suo arrivo a metà dello scorso anno, abbia dato una spinta decisiva al Milan è sotto gli occhi di tutti. Attuale capocannoniere in Serie A, uomo simbolo della squadra in testa alla classifica e portatore di motivazioni ed entusiasmo, lo svedese non ha mai nascosto le proprie ambizioni Scudetto. E grazie alla sua aura è riuscito a portarsi dietro anche compagni di squadra e staff tecnico. Per questo motivo l'infortunio muscolare accusato il 22 novembre contro il Napoli aveva fatto temere i tifosi rossoneri: senza Ibra, come se la sarebbe cavata la squadra squadra di Pioli? Dubbi e interrogativi leciti, ma il campo ha spazzato via ogni punto interrogativo in merito. Già, perché se possibile il Milan, senza lo svedese, ha addirittura fatto meglio in termini di punti. Una questione che era già stata affrontata nei giorni in cui Ibrahimovic era fuori a causa del Covid-19 e che oggi, nelle gare di campionato con Sampdoria e Fiorentina e in Europa League contro il Celtic ha dato notizie decisamente confortanti. Paradossalmente, infatti, il Milan senza Ibrahimovic in campo ha una media vittorie e punti addirittura superiore a quando Ibra è al fianco dei compagni.

Partite con Zlatan Ibrahimovic in questa stagione

Gare: 10

Risultati: 7 vittorie, due pareggi e una sconfitta.

Percentuali vittorie: 70%

Partite senza Zlatan Ibrahimovic in questa stagione

Gare: 8

Risultati: 7 vittorie e un pareggio.

Percentuale vittorie: 87,5%