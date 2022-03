I tifosi inglesi si vendicano dell'Italia. E il Sun titola: "It's karma home"

MilanNews.it

"It's karma home" titola il Sun nella sua edizione online, a seguito della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali. Subito dopo il ko contro la Macedonia del Nord numerosi tifosi inglesi attraverso i social si sono sbizzarriti con i meme, vendicando a loro modo la sconfitta in finale a Euro 2020. Particolarmente preso di mira Leonardo Bonucci e la sua frase: "It's coming Rome" a sua volta in risposta ai cori inglesi durante gli Europei.