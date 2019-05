I tifosi spingono il Milan: domenica saranno oltre 50mila

Il popolo milanista ci crede e vuole far sentire la sua vicinanza alla squadra. Domenica il Milan giocherà l’ultima gara della stagione a San Siro: come riporta Tuttosport, stando alla prevendita, saranno oltre 50mila i tifosi presenti sugli spalti. Numero che permetterà al club rossonero di tagliare il traguardo del milione di spettatori per le gare di campionato (il dato parziale parla di 976.236 presenze). In generale, includendo anche l’Europa League e la Coppa Italia, ad assistere alle partite casalinghe del Milan si sono viste 1.119.790 persone.