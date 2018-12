I timori estivi erano infondati, Higuain non ha oscurato Cutrone

I timori estivi si sono rivelati, a distanza di più di tre mesi, infondati. Al momento dell’acquisto di Gonzalo Higuain, infatti, erano frequenti le voci riguardanti la possibilità che la presenza in rosa del centravanti argentino potesse oscurare il talento nascente Cutrone. Tuttavia, così non è stato. Complice il rendimento al di sotto delle aspettative di Higuain, il numero 63 milanista, grazie anche al suo atteggiamento in campo, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, trovando continuità di presenze e gol, fatta eccezione per le ultime settimane in cui tutto il reparto offensivo rossonero ha attraversato un momento di difficoltà.