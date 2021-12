Ibra a caccia di un gol in casa: Zlatan vuole riprendersi San Siro

Le numerose defezioni in attacco hanno costretto Ibrahimovic a fare gli straordinari in campionato. Zlatan ha fatto bene fin qui, ma il suo passo a San Siro è stato differente rispetto a quello in trasferta. Come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, lo svedese non segna tra le mura amiche da settembre (contro la Lazio). Riconquistare il pubblico rossonero anche in casa è uno degli obiettivi di Ibra, che a San Siro, da un anno a questa parte, ha trovato solo tre reti, due delle quali senza la presenza dei tifosi allo stadio.