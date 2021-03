Ibra a Sanremo: dal club filtra serenità, lo ho ribadito ieri anche Maldini

Per Zlatan Ibrahimovic inizia una settimana davvero particolare visto che sarà ospite fisso al Festival di Sanremo. La sua partecipazione ha creato parecchio rumore, ma dal club di via Aldo Rossi filtra grande serenità come ha ribadito anche ier il dt Paolo Maldini prima della sfida contro la Roma: "L’anno scorso abbiamo tardato nel rinnovare, c’era una situazione particolare all’interno del club, e lui aveva già preso un impegno. Lui non ci ha detto che impegno, poi abbiamo scoperto che era Sanremo. Siamo assolutamente in grado di gestire questa situazione" le parole dell'ex capitano milanista riporta stamattina dal Corriere della Sera.